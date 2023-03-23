Bolu’da huzur evinde kalan yaşlılar müzede gezdirildi

Bolu’da 18-24 Mart Yaşlılar Haftası çerçevesinde huzur evinde kalan vatandaşlar, kendilerine özel haftada Bolu İl Müze Müdürlüğü’ne giderek keyifli vakit geçirdi.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müze Müdürlüğü 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda huzur evinde kalan vatandaşlara ev sahipliği yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay’ın da eşlik ettiği program çerçevesinde özel ziyaretçilere, Bolu Müzesi gezdirilerek müze hakkında bilgiler verildi. Keyifli vakit geçiren ziyaretçilere, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Müze Müdürlüğü tarafından yaşlılar haftası anısına karanfiller dağıtıldı.