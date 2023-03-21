Bolu’da 6 köye 1 milyon 800 bin TL hibe destekli kredi

Seben Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi çerçevesinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen 1 milyon 800 bin TL hibe destekli kredi 6 köye verilecek.

Seben Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi çerçevesinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen 1 milyon 800 bin TL hibe destekli ORKÖY kredileri hakkında İşletme Müdürlüğüne bağlı köy muhtarları ile toplantı yapıldı. İşletme Müdürü Kadir Turalı başkanlığında yapılan toplantıda köy muhtarları bilgilendirildi. Kozyaka köyünde 3, Gökhaliller köyünde 4, Yağma köyünde 4 olmak üzere toplam 11 haneye dış cephe mantolama, Nimetli köyünde 3 ve Bozyer köyünde 3 olmak üzere toplam 6 haneye süt koyunculuğu ve Güneyce köyünde toplam 14 haneye dam örtüsü kredisi tahsis edileceği belirtildi.

Toplantı, muhtarların taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.