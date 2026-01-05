Kripto paralarda son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri



Hafta sonu görece dar bir bantta hareket eden kripto para piyasası, yeni haftaya pozitif bir görünümle başladı. Asya seansında Kospi ve Nikkei başta olmak üzere bölge hisse senedi piyasalarında %2’yi aşan yükselişler, risk iştahını desteklerken kripto varlıklar da bu iyimser havaya eşlik etti. Yeni yıl sonrası piyasaların yeniden hız kazanması ve konsolidasyon sürecinin devam ettiği bu dönemde, yatırımcı ilgisinin özellikle Bitcoin’de yoğunlaştığı görülüyor. Bu çerçevede Bitcoin, sabah saatlerinde 93.221 dolar seviyesine yükselerek son üç haftanın en yüksek seviyesini test etti. Jeopolitik cephede ise Venezuela merkezli gelişmeler piyasaların yakın takibinde. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik son adımların, İran ile ilişkiler bağlamında yeni bir gerilim alanı yaratabileceği yönündeki değerlendirmeler öne çıkıyor. Hafta sonu gelen haber akışı sırasında geleneksel piyasaların kapalı olması, yatırımcıların bu gelişmeleri fiyatlamak için kripto para piyasalarını öncelikli likit alan olarak kullanmasına neden oldu. Bu durum, kripto varlıklardaki yükselişin riskli varlıklara yönelik genel algının pozitif kaldığına işaret ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreçte ABD hisse senedi piyasalarının açılışı kritik bir eşik olarak izlenecek. ABD endekslerinde pozitif bir açılış, risk iştahının korunmasına katkı sağlayarak Bitcoin’in 92.000 dolar üzerindeki seyrini destekleyebilir. Bununla birlikte yatırımcılar, geçtiğimiz hafta yayımlanan Fed toplantı tutanaklarının faiz patikasına dair sinyallerini ve bu hafta açıklanacak ABD işsizlik başvuruları verilerini yakından takip ediyor. Makroekonomik görünümde sağlanacak netlik, kripto piyasasında yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olacak.



Lider kripto para Bitcoin, yeni haftaya 92.231 dolardan başladı. Bülten yazıldığı sırada Ethereum 3.150 dolardan işlem görürken, XRP 2,11 dolardan, Solana ise 135,25 dolardan fiyatlanıyordu. Geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF’lerine toplam 459 milyon dolarlık giriş olurken, Ethereum ETF’lerinden 161 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.



Ethereum, 4. çeyrekte 8 trilyon dolarlık stablecoin transferi gerçekleştirdi



Ethereum ağındaki stablecoin transfer hacmi, 2025’in dördüncü çeyreğinde 8 trilyon doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Token Terminal’ın pazartesi günü yayımladığı verilere göre bu rakam, ikinci çeyrekte kaydedilen yaklaşık 4 trilyon dolarlık hacmin neredeyse iki katı.



BlockWorks verilerine göre, Ethereum üzerindeki stablecoin arzı 2025 boyunca yaklaşık yüzde 43 artarak yıl başındaki 127 milyar dolardan yıl sonunda 181 milyar dolara yükseldi. X platformunda “BMNR Bullz” adlı kullanıcı, gelişmeyi “Bu bir spekülasyon değil, zincir üzerinde gerçekleşen küresel ödemeler” sözleriyle değerlendirdi. Paylaşımda, SWIFT benzeri entegrasyonlar, tam kapsamlı gerçek dünya varlığı (RWA) tokenizasyonu ve kurumsal ödeme altyapıları devreye girmeden önce bile bu seviyelere ulaşıldığına dikkat çekildi.



Bu dönemde Ethereum ağındaki toplam günlük işlem sayısı da rekor kırdı. Etherscan verilerine göre, aralık ayının sonlarında günlük işlemler 2,23 milyona ulaştı. Günlük işlem sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artış gösterdi. Token Terminal ayrıca, Ethereum’daki aylık aktif adres sayısının aralık ayında 10,4 milyon ile tüm zamanların zirvesine çıktığını bildirdi. Günlük bazda işlem gönderen veya alan benzersiz adres sayısı da aynı dönemde 1 milyonun üzerine çıktı. Ethereum, stablecoin’ler ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu için ana uzlaşma katmanı olmayı sürdürüyor. RWA.xyz verilerine göre, ağ yaklaşık 19 milyar dolarlık toplam RWA zincir üstü değerinin yüzde 65’ini barındırıyor. Layer2 ve EVM uyumlu ağlar dahil edildiğinde bu oran yüzde 70’in üzerine çıkıyor.



PwC, düzenleyici ortamın değişmesiyle kripto varlıklara yöneliyor



Dünyanın en büyük dört denetim firmasından biri olan PwC, kripto varlık sektörüne yönelik uzun süredir sürdürdüğü temkinli yaklaşımı değiştirerek bu alanda daha aktif bir strateji benimsemeye hazırlanıyor.



Financial Times’ın aktardığına göre PwC ABD Kıdemli Ortağı ve CEO’su Paul Griggs, şirketin kriptoyla bağlantılı çalışmalara daha güçlü biçimde odaklanma kararı aldığını açıkladı. Griggs, bu strateji değişikliğinde GENIUS stablecoin yasasının kabul edilmesi ve ABD’li düzenleyici kurumların kripto varlıklara yönelik daha olumlu bir tutum benimsemesinin etkili olduğunu ifade etti. Griggs, stablecoin’lere ilişkin düzenleyici çerçevenin netleşmesinin ve varlık tokenizasyonundaki gelişmelerin sektöre duyulan güveni artıracağını belirterek, PwC’nin bu ekosistemin dışında kalamayacağını vurguladı.



PwC, müşterilerine özellikle stablecoin’lerin ödeme sistemlerinde verimliliği artırma potansiyeline ilişkin danışmanlık sunuyor. Şirket ayrıca, daha önce dijital varlık müşterileriyle çalışan Cheryl Lesnik’i yeniden ortak olarak kadrosuna dahil ederek iç uzmanlığını güçlendirdi. PwC halihazırda Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings’e denetim hizmeti sağlıyor. PwC’nin bu adımı, geleneksel finans dünyasında kripto varlıklara yönelik artan kabule işaret ediyor. Diğer büyük denetim firmalarından KPMG, kripto benimsenmesinin 2025’te kritik bir eşiğe ulaştığını açıklarken, Deloitte ise geçtiğimiz yıl kripto muhasebesine yönelik ilk dijital varlık yol haritasını yayımladı.



TEKNİK ANALİZ



Bitcoin (BTC)



Bitcoin yeni günde 92.231 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu boyunca 89.618–91.629 aralığında dalgalanan BTC, haftaya güçlü bir alım ivmesiyle başlayarak kritik direnç bölgelerini aşmayı başardı. Özellikle 90.000 dolar seviyesinin üzerinde sağlanan kalıcılık, kısa vadeli görünümde alıcıların belirgin şekilde kontrolü ele aldığını gösteriyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 92.800 ve 93.500 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak izleniyor. Bu seviyelerin aşılması halinde fiyatın 94.500–95.500 bandına doğru hareket alanı genişleyebilir. Özellikle 93.500 dolar üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar, yukarı yönlü ivmenin güçlenmesine zemin hazırlayabilir. Olası geri çekilmelerde 91.500 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 90.800 ve 90.000 bölgeleri yeniden gündeme gelebilir. 90.000 dolar altındaki kapanışlar ise kısa vadede kar satışlarını artırarak fiyatın 89.200 seviyesine doğru geri çekilmesine neden olabilir.

Genel teknik görünüm, Bitcoin’in 90.000 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruduğunu ve yukarı yönlü eğilimin ön planda olduğunu gösteriyor.



Ethereum (ETH)



Ethereum yeni günde 3.150 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Hafta sonu 3.102–3.157 aralığında işlem gören ETH, 3.100 dolar direncini aşarak kısa vadeli teknik yapısını güçlendirdi. Bu hareket, alıcıların piyasada yeniden baskın hale geldiğine işaret ediyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 3.180 ve 3.220 seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması durumunda fiyatın 3.250–3.300 bandına doğru ivme kazanması mümkün görünüyor. 3.300 dolar üzerinde sağlanacak kapanışlar ise 3.350 seviyesini gündeme taşıyabilir. Aşağı yönlü düzeltmelerde 3.100 dolar seviyesi kritik bir destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 3.050 ve 3.000 dolar seviyeleri takip edilecek destek bölgeleri olacaktır. 3.000 dolar altındaki kapanışlar, kısa vadeli görünümde zayıflamaya işaret edebilir. Genel teknik yapı, Ethereum’un 3.100 dolar üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimini koruduğunu gösteriyor.



Ripple (XRP)



XRP yeni günde 2,11 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hafta sonu 1,99–2,11 aralığında fiyatlanan XRP, 2,00 dolar direncini aşarak kısa vadeli teknik görünümünde belirgin bir güçlenme sergiledi. Yukarı yönlü hareketlerde 2,15 ve 2,20 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak izleniyor. 2,20 dolar üzerinde sağlanacak kalıcılık, fiyatın 2,25–2,30 bandına doğru hareketini destekleyebilir. Bu bölgenin aşılması halinde orta vadeli görünümde pozitif ivme güç kazanabilir. Geri çekilmelerde 2,05 dolar seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 2,00 ve 1,95 dolar seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. 2,00 dolar altındaki kapanışlar, kısa vadede volatilitenin artmasına neden olabilir. Mevcut teknik görünüm, XRP’nin 2,00 dolar üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü potansiyelini koruduğuna işaret ediyor.