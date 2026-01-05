Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilerle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Ocak 2026 kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK verilerine göre aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı Ocak 2026 için yüzde 34,88 olarak belirlendi.

Kira zam oranı değişmedi

Bir önceki ayda da kira artış oranı aynı seviyede uygulanmıştı. Böylece işyeri kiraları ve konutlarda yüzde 25 sınırının dışında kalan sözleşmeler için uygulanacak azami zam oranı değişmemiş oldu.

Kira artış oranı, mevcut kira bedeline bu oran eklenerek hesaplanıyor. Sözleşme yenileme dönemi Ocak 2026 olan kiracılar için zam oranı üst sınır olarak yüzde 34,88’i geçemeyecek.

Ocak 2026 kira zammı nasıl hesaplanır?

Örnek: