En son 50 yıl önce yapılan ve daha sonra unutulan Dağeymiri Ceviz Festivali geçtiğimiz yıl yeniden yapılmaya başlanırken, bu yıl ikincisi yapılan festival yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Bin metrelik rakımda bulunan Kadıbağı Mesire Alanı'nda geleneklerin yaşatılması amacıyla köylülerin de desteğiyle yapılan festivale ise pehlivan güreşleri damga vurdu. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve pehlivan geleneğinin unutulmaması amacıyla düzenlenen güreşlerde er meydanına çıkan gençler ise festivale katılanlara heyecan dolu müsabakalar izlettirdi. Yaklaşık 200 pehlivanın yer aldığı güreşlerde, mücadelenin yanı sıra renkli görüntüler de meydana gelirken, kazananın herhangi bir ödül almadığı güreşlere gençler ise gelenekleri yaşatmak için katıldıklarını vurguladı.





Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivalin geleneksel hale gelmesini amaçladıklarını ifade eden Dağeymiri Muhtarı Mahmut Sevi; "Burada bu festivaller zaten gerçekleşiyordu ve 50 yıl önce bitmiş. Biz de geçen sene muhtar seçildik. Birincisini yapacağız diye söz verdik ve geçen sene ilkini gerçekleştirdik. Festivalimizin bu sene ikincisini yapıyoruz. Bundan sonra da festivalimizi gelenekselleştirmek istiyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Eski adetleri eski güreşleri tekrar yapmak unutulmamasını sağlamak istiyoruz. Amacımız vatandaşları bir arada tutmak, birbirine kenetlemek. Geçen sene festivalimize yaklaşık 2 bin 500, 3 bin kişi katıldı. Bu sene katılım yaklaşık ikiye katladı. Yaklaşık 200 pehlivanımız var. Bunlar da parasız, ücretsiz, eski adetleri yaşatmak için kendileri güreşiyorlar. ‘Katkımız olsun, eğlence olsun' diye. Burada kazanç yok. Kimseye para yok, ödül yok. Sırf eski gelenekler yaşasın diye güreşiliyor. Bu festivali ben değil biz yaptık. Herkesin katkılarıyla yemek yaptık. Bizlere çok destek verdiler. Katılımcılara, hayırseverlere, köylülerimize herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah festivalimizi her sene yapacağız. Gelenekselleştireceğiz. Seneye bekleriz" dedi.