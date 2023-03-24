EGİAD öncülüğünde Ege D-Tech Projesi eğitimi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansal iş birliği çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Ege Teknopark yürütücülüğünde, Ege Üniversitesi ve EGİAD partnerliğindeki Ege D-Tech Projesi “Derin Teknoloji Yatırımına Dair Temel Bilgiler” başlıklı eğitim, EGİAD ev sahipliğinde gerçekleşerek yatırımcıları bir araya getirdi.

EİAD ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimlerde konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, derin teknolojilerin hem iş dünyası hem de yatırımcılık dünyasında yerinin giderek artacağına ve gelecekte yeni yatırımların bu alanlarda da artarak devam edeceğine değindi. “EGİAD ve EGİAD Melekleri olarak proje ortağı olmaktan ötürü çok mutlu olduğumuzu paylaşmalıyım. 7 yıl önce kurulan bir yatırım ağı olarak bugünün teknolojilerini ve geleceğini takip etmek hem bizler için hem de yatırım gerçekleştireceğimiz girişimlere akıllı para yatırımı için oldukça kıymetlidir” dedi.

Ege Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Anıl Baybura ise “Teknopark olarak İzmir’de yeni bir teknoloji üretme merkezine sahip olduğumuz ve bununla birlikte şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi üstünlüğünü sağlaması, yeni teknolojiler/ürünler ortaya çıkaracak olması eşsiz bir değere sahip. Yatırımcı ve iş dünyası olarak EGİAD’ın yanımızda, proje ortağı olmasından ötürü bir girişimcinin ihtiyacı olabileceği tüm kaynakları tamamlamış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ege Teknopark’ın yürütücüsü olduğu Derin Teknolojiler İnkübasyon Merkezi (Ege D-Tech) Projesi; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ege Üniversitesi ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) katılımı ile uygulanan projenin 3 milyon Euro bütçe ile 3 yılda tamamlanması planlanmaktadır. T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde uygulanan onlarca proje ile Türkiye’de girişimciler ve KOBİ’ler için daha rekabetçi ve yenilikçi bir ekosistem oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

EGAİD ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimler, 22 – 23 Mart tarihlerinde EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezinde, alanlarında deneyimli uzmanlar olan Jakob Gajsek, Dimitrios Matsakis ve Peter Balogh’un eğitmenliğinde gerçekleşti. Programda Ege D-Tech Proje Koordinatörü ve Ege Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Anıl Baybura ile Proje Teknik Destek Takım Lideri Philip Sowden de proje ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. İki gün süresince yatırımcıların aktif katılımlarıyla yer aldığı eğitim çerçevesinde, derin teknoloji girişimlerinin özel ihtiyaçları ve yatırım süreçlerinde yatırımcılara rehberlik edecek birçok konu ayrıntıları ile işlendi.