"Her İlmek Sevgi ve Dayanışma İçin"

İlk ilmeklerin 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi'nde atıldığı etkinliğe katılan Zehra Çalık, projenin toplumsal dayanışma açısından büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. "Her ilmek, birlik ve beraberliğin bir göstergesi. Kadınlarımızın el emeğiyle hazırladığı battaniyeler, huzurevindeki büyüklerimize sıcak bir dokunuş olacak" dedi.

Etkinlikler Şubat Ayında Devam Edecek

Kadınların bir araya gelerek katkı sunabileceği etkinlikler 11, 18 ve 28 Şubat tarihlerinde Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi'nde, 14 ve 21 Şubat tarihlerinde ise 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi'nde düzenlenecek.

"İlmek İlmek Mutluluk" projesi, kadın emeğini destekleyerek dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor.