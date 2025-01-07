Kesintisiz Sağlık Hizmetleri

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2024 boyunca çeşitli sağlık hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sunmaya devam etti. Yaşlı ve engelli hizmetleri, ambulans birimi, engelli nakil, engelsiz yaşam birimi, koruyucu sağlık, ağız ve diş sağlığı, evde bakım, diyet ve beslenme, fizik tedavi, defin hizmetleri ve mobil sağlık hizmetleri gibi birçok alanda toplamda 11 bin 77 kişiye 49 bin 985 sağlık hizmeti sunuldu. Fizyoterapi, evde bakım ve ağız diş sağlığı gibi alanlar yoğun talep gördü. Engelsiz Yaşam Birimi, 887 kişiye 14 bin 310, Fizyoterapi Birimi ise 562 kişiye 10 bin 772 hizmet verdi. Ayrıca Engelli Nakil Birimi 601 kişiye 5 bin 520, Evde Bakım ve Destek Birimi ise bin 493 kişiye 5 bin 335 hizmet sundu.

Kadın ve Aileye Yönelik Yardımlar

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2024 yılında da ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam etti. Bin 426 çocuğa eğitim malzemesi sağlanırken, bin 900 çocuğa bayramlık giysi verildi. Ayrıca, 76 bin 980 porsiyon sıcak yemek, bin 814 haneye erzak yardımı, 43 bin 301 porsiyon taziye yemeği, 80 bin 598 parça ev eşyası ve kıyafet yardımı yapıldı. Beylikdüzü Belediyesi'nin örnek projelerinden olan “Beslenme Saati” uygulaması kapsamında ise bin 888 çocuğa 235 bin 918 paket beslenme desteği sunuldu.

Ayrıca Kadın Dayanışma Merkezi ve Aile Danışma Merkezi, danışmanlık hizmetleriyle ailelerin yanında oldu. Temizlik ve bakım hizmetleri kapsamında ise 193 haneye 352 kez temizlik hizmeti, 364 haneye 2 bin 456 kez kuaför hizmeti, 269 haneye ise 2 bin 206 kez öz bakım desteği sağlandı.

Beylikdüzü Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 2024 yılında da halkına verdiği desteklerle örnek bir model oluşturmaya devam etti.