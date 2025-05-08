Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) küçük katkılarla bile uzun vadede güçlü bir birikim oluşturmak mümkün. Katılım Emeklilik olarak faizsiz yatırım fonları ve sistemin yüzde 30 devlet katkısı gibi cazip fırsatlarla tasarruf süreci çok daha avantajlı ve erişilebilir hale geliyor. Katılım Emeklilik, bu yaklaşımıyla daha geniş kitlelerin BES'e katılımını teşvik etmeyi ve Türkiye'nin tasarruf oranlarının artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, konu ile ilgili şu yorumda bulundu: “BES’in sadece büyük birikim sahipleri için değil, küçük adımlarla tasarruf yapmak isteyen herkes için güçlü bir finansal araç olduğuna inanıyoruz. Faizsiz yatırım prensiplerimiz, çeşitli fon seçeneklerimiz ve devlet katkısı avantajıyla müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz.

BES'te 1 Trilyon TL’yi Aşan Birikim

2025 yılı itibarıyla, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların toplam fon tutarı 1 trilyon 136 milyar TL seviyesini aştı. Bu tutarın 412,3 milyar TL’si faizsiz fonlarda, 723,8 milyar TL’si ise faizli fonlarda değerlendiriliyor. Devlet katkısı fonlarının 19 milyar TL’lik kısmı da faizsiz BES’te yer alıyor. Şirketlerin toplam katılımcı sayısı 9 milyon 692 bin kişiye, sözleşme sayısı ise 11 milyon 992 bin adede ulaştı. Bu rakamlar, faizsiz emeklilik sistemine olan güvenin ve ilginin giderek arttığını gösteriyor.

Faizsiz ve Güvenilir Birikim Seçenekleri

Katılım Emeklilik, tamamen faizsiz prensiplere dayalı olarak yönetilen 19 farklı bireysel emeklilik fonu ile yatırımcılara geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. Faizsiz bireysel emeklilik planlarında en fazla fon alternatifi sağlayan şirket konumunda olan Katılım Emeklilik, portföyüne eklediği iki yeni fonu olan KSH - Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ve KFE - Katılım Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ile bu liderliğini daha da pekiştirdi. Fonlar, yatırımcıların risk profiline ve getiri beklentisine göre çeşitlilik göstererek portföylerini dengeleme ve uzun vadeli kazanç sağlama imkânı tanıyor. Özellikle yeni fonlar, teknoloji sektöründeki büyüme potansiyelinden yararlanmak isteyen ve farklı fonları bir arada değerlendirmek isteyen yatırımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Altın ve Kıymetli Maden Fonlarında Güçlü Performans

Nisan 2025 verilerine göre, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, Katılım Emeklilik’in KEF (Altın) fonu yüzde 36,50 gibi dikkat çekici bir getiri sağlarken, KJM (Kıymetli Madenler) fonu da yüzde 28,78 oranında değer kazanarak yatırımcılarına önemli kazançlar elde ettirdi.

Ayhan Sincek, “Altın fonumuz, Türkiye genelinde on dört emeklilik yatırım fonu arasında altıncı sıraya yükseldi. Bu, fon yönetimindeki uzmanlığımızın ve stratejilerimizin bir göstergesi. Yatırımcılarımıza güvenli liman olarak görülen bu varlıklarda uzun vadeli değer artışı sağlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.