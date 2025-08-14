Dublin’deki mücadeleye siyah-beyazlılar adeta kabus gibi başladı. Daha ilk dakikada VAR incelemesi sonrası ev sahibi ekip penaltı kazandı. 3. dakikada Carty, topu filelere göndererek St. Patrick’s’i öne geçirdi. 34. dakikada Ryan McLaughlin farkı ikiye çıkarırken Beşiktaş tribünleri sessizliğe büründü.

Ancak temsilcimiz, ilk yarının sonlarına doğru toparlandı. 43. dakikada Demir Ege Tıknaz’ın ceza sahası dışından sert şutu farkı bire indirdi ve devre 2-1 St. Patrick’s üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. 49. dakikada Abraham, savunma arkasına sarkarak skoru 2-2’ye getirdi. 79. dakikada ise Mario’nun ceza sahası içindeki bitirici vuruşu tarihi geri dönüşü tamamladı.

Kalan bölümde rakibine gol şansı tanımayan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını play-off turuna yazdırdı. Kartal, bir üst turda İsviçre ekibi Lausanne-Sport ile kozlarını paylaşacak.