İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya göre Hırvat oyuncu Vida, 4 Ocak 2018’de Beşiktaş’a transfer oldu. Vida’nın menajeri Global Menajerlik şirketi ile kulüp arasında 5 Şubat 2018’de protokol imzalandı.

Halk TV'de yer alan habere göre; eski futbolcu Uğur Avadan’a ait şirket, sözleşme gereği menajerlik alacağı olduğu gerekçesi ile 1 milyon 935 bin Euro’luk fatura kesti. Faturaya ilişkin ödeme yapmayan Beşiktaş, anılan faturayı da şirkete iade etti. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadı; konu yargıya taşındı.

Global Menajerlik, Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ’ye karşı 2022’de İstanbul 13. İcra Dairesi’nde icra takibi başlattı. Kulüp avukatları takibe itiraz etti. Şirket avukatları bu kez itirazın iptali ve Beşiktaş’ın iflası istemi ile dava açtı.

İLK DURUŞMA 25 OCAK’TA YAPILDI

Daire’nin, ilk derece mahkemesini kaldırması sonrası dosya yeniden İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne geldi. Dosyaya yeniden bakan mahkeme, ilk duruşma için 25 Ocak’a gün verdi. Anılan duruşmada, taraflar talep ve savunmalarını sundu. Bu arada, Beşiktaş’ta 4,5 sezon top koşturan defans oyuncusu Vida, 2 yıl önce Yunanistan Süper Lig ekiplerinden AEK’e transfer olmuştu.

Kaynak: HalkTV