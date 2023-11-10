MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Sorli’nin sağ kanattan içeri çevirdiği topa Pellegrino’nun röveşatasında meşin yuvarlak, sol kale direğinin dibinden auta gitti.

21. dakikada Gronbaek’in kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pellegrino’nun vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

38. dakikada sağ taraftan yapılan ortada altı pas çizgisi üzerinde Amartey’den sıyrılan Moumbagna’nın dokunuşu ile top ağlara gitti. 0-1

43. dakikada Pellegrino’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sorli’nin vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Bahtiyar’ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci Haikin, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

49. dakikada Pellegrino’nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Moumbagna’nın ceza sahası içi sol çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mert’in üzerinden filelerle buluştu. 0-2

56. dakikada Jackson Muleka’nın sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak dışarı çıktı.

64. dakikada Rebic’in pasında topla buluşan Tayfur’un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 1-2

78. dakikada Muleka’nın sağ taraftan yakın direk dibine yaptığı ortasında Rebic’in dokunduğu top, kaleci Haikin’de kaldı.

87. dakikada Chamberlain’in ortasında penaltı noktası üzerinden Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Haikin, topu kontrol etti.

90+3. dakikada Beşiktaş’ta Necip Uysal, Zugelj’e yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 yenilirken, grubun diğer maçında Club Brugge'un Lugano'yu 2-0 mağlup etmesiyle siyah-beyazlılar Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti. Sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Grubun diğer maçında Club Brugge, Lugano'yu 2-0 yenince 1 puanı olan siyah-beyazlılar gruptan çıkma şansını yitirdi.

Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Olimpija Ljubljana - KI Klaksvik: 2-0

Slovan Bratislava - Lille: 1-1

B Grubu

Breidablik- Gent: 2-3

Zorya Luhansk - Maccabi Tel Aviv: 1-3

C Grubu

FC Astana - Ballkani: 0-0

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb: 1-0

D Grubu

Beşiktaş - Bodo/Glimt: 1-2

Club Brugge - Lugano: 2-0

E Grubu

Legia Warszawa - Zrinjski Mostar: 2-0

Aston Villa - AZ Alkmaar: 2-1

F Grubu

Cukaricki Stankom - Fiorentina: 0-1

Ferencvaros - Genk: 1-1

G Grubu

HJK Helsinki - Eintracht Frankfurt: 0-1

PAOK - Aberdeen: 2-2

H Grubu

FC Nordsjaelland - Spartak Trnava: 1-1

Ludogorets Razgrad - Fenerbahçe: 2-0



Hakemler: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemink

Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier (Onur Bulut dk. 46), Eric Bailly (Daniel Amartey dk. 27), Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov (Tayfur Bingöl dk. 53), Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Salih Uçan dk. 74), Alex Chamberlain, Milot Rashica (Ante Rebic dk. 53), Jackson Muleka, Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Semih Kılıçsoy

Teknik Sorumlu: Burak Yılmaz

Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo (Sjovold dk. 85), Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet (Saltnes dk. 71), Berg, Gronbaek, Sorli (Zugelj dk. 62), Pellegrino (Gulliksen dk. 85), Moumbagna (Forsmo Kapskarmo dk. 85)

Yedekler: Brondbo, Lode, Amundsen, Bassi, Konradsen, Sorensen

Teknik Direktör: Kjetil Knutsen

Goller: Tayfur Bingöl (dk. 64) (Beşiktaş) Faris Moumbagna (dk. 38 ve 49) (Bodo/Glimt)

Kırmızı kart: Necip Uysal (dk. 90+3) (Beşiktaş)