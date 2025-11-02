Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan son 50 derbide 36 kırmızı kart çıktı. Bu kartların 23’ünü siyah-beyazlı futbolcular, 1’ini de Teknik Direktör Sergen Yalçın gördü.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe’ye 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlılarda 26. dakikada Orkun Kökçü ve Teknik Direktör Sergen Yalçın kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda oynanan son 50 derbide 35 kırmızı kart çıktı. Söz konusu 36 kırmızı kartın 23’ünü siyah-beyazlı futbolcular, 1’ini de Teknik Direktör Sergen Yalçın görmüş oldu.

Ayrıca Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın’ın kartlarıyla birlikte söz konusu süreçte Dolmabahçe’deki maçlarda 16 kırmızı karta ulaşıldı.

Bu kartların 9’u ev sahibi takım futbolcularına, 1’i ev sahibi ekibin teknik direktörüne gösterilirken, konuk sarı-lacivertli oyuncular ise 6 defa kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ligde son 6 müsabakada Beşiktaş’a 5 kırmızı

Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin, ligde oynadığı son 6 mücadelede 5 kırmızı kart çıktı. Kartların tamamını siyah-beyazlılar gördü. Bu akşam Orkun Kökçü ve Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a verilen kırmızı kartların yanı sıra geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan ve Kartal’ın 1-0 kazandığı maçta Gedson Fernandes çift sarıdan kızarmıştı. 2023-2024’te Ülker Stadyumu’nda sarı-lacivertlilerin 2-1 galip geldiği müsabakada ise Beşiktaşlı Al-Musrati oyundan ihraç edilen tek futbolcuydu. 2022-2023 sezonunda yine Kadıköy’de bu kez Beşiktaş’ın 4-2’le rakibine üstünlük kurduğu karşılaşmada ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandıran oyuncu Welinton olmuştu.