Adalı'nın açıklamaları şöyle: “Stat ışıklandırması ve çatı membranının yenilenmesi konusunda fahiş fiyatlar belirlendi. İhalesiz şekilde yapılmış ve CEO’ya dahi haber verilmemiş. Bu sabah savcılığa başvurduk. Ayrıca, kulübe yakışmayan bazı habersiz satın alımlar tespit ettik. Bu tür işler kulübe zarar verir.”

Başkan Adalı, Beşiktaş’ın altyapı ve amatör branşlarında ciddi mali kayıplar yaşandığını da vurguladı. Özellikle hentbol ve voleybol branşlarındaki zararların dikkat çekici olduğunu belirtti: “Hentbol branşında 10 milyon liralık zarar 88 milyon liraya çıkmış. Voleybol branşında ise 3 milyon liralık zarar 100 milyon liraya yükselmiş. Altyapıda da 104 milyon liralık zarardan 710 milyon liralık zarara ulaşılmış. Bu kayıplar bizim için kabul edilemez.”

Serdal Adalı, kulübün mali durumunu da ele alarak, borçların hızla arttığını belirtti: “Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık ve bir süre daha böyle devam edeceğiz. Borç 8 milyar liradan 15 milyar liraya çıkarıldı. Mayıs ile Aralık 2025 arasında 45 milyon Euro ödeme yapılacak. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz ve bu kayıpların peşini bırakmayacağız.”

Beşiktaş Başkanı, kulübün mali yapısını iyileştirmek ve yapılan yanlışların hesabını sorarak kulübü tekrar sağlıklı bir mali yapıya kavuşturmak için kararlı olduklarını ifade etti.