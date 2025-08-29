Beşiktaş, Avrupa’ya veda etti

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sahasında İsviçre temsilcisi Lousanne ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kartal, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etmiş oldu.

Bu sezon Avrupa kupalarında ilk olarak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk ile karşılaşan ve rakibine 4-2 ve 2-0’lık skorlarla mağlup olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İrlanda ekibi St. Patrick’s ile eşleşti. Rakibini 4-1 ve 3-2’lik skorlarla eleyen Kartal, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile eşleşmişti.

İsviçre’deki müsabakada rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, sahasında ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sağ taraftan topu taşıyan Rafa Silva, çizgiye kadar inip pasını penaltı noktasının gerisindeki Abraham’a aktardı. Abraham’ın şutunda meşin yuvarlak Lausanne savunmasından döndü.

42. dakikada sağ taraftan Taylan’ın ortasında savunmadan seken top ceza sahası sol tarafında Emirhan’ın önünde kaldı. Emirhan pasını, penaltı noktasındaki Rafa Silva’ya aktardı, Silva ise bekletmeden sol çaprazdaki Abraham’a bıraktı. Abraham’ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci Leitca meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada Mouanga'nın savunma arkasına uzun pasında topa hareketlenen Nathan Oyedeji, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda uzak direğe yaptığı plaseyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

52. dakikada Diakite, sol tarafta aldığı topla ceza sahasına ilerleyip sol çaprazdan şutunu çekti. Uzak direğe giden meşin yuvarlağı kaleci Mert güçlükle çeldi.

57. dakikada Diakite sol taraftan aldığı topla çalımlarla ceza sahasına girdi. Sol çaprazda Diakite’nin topu ayağından açmasıyla Ndidi tehlikeyi uzaklaştırmak istedi ancak tekrar Diakite’ye çarpan meşin yuvarlak Lekweiry’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpasın önünden şutunda kaleci mert topu kontrol etti.

82. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Orkun’un şutunda kaleci Letica meşin yuvarlağı kurtardı.

90+5. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerin devamında atağa çıkan Lausanne'da Diakite uzak mesafeden kaleyi düşündü. Demir Ege boş ağlara giden topu kafa vuruşuyla kornere çeldi.

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Martin Markus

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson (David Jurasek dk. 60), Gabriel Paulista (Ernest Muçi dk. 46), Felix Uduokhai, Taylan Bulut (Kartal Kayra Yılmaz dk. 85), Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Emirhan Topçu, Rafa Silva, Joao Mario (Demir Ege Tıknaz dk. 73), Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Necip Uysal

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Lausanne: Karlo Letica, Kevin Mouanga, Abdou Sow, Bryan Okoh, Morgan Poaty, Brandon Soppy (Hamza Abdallah dk. 79), Jamie Roche, Olivier Custodio, Beyatt Lekweiry (Alban Ajdini dk. 79), Nathan Oyedeji (Gabriel Sigua dk. 66), Gaoussou Diakite

Yedekler: Thomas Castella, Tim Hottiger, Rodolfo Lippo, Sekou Fofana, Seydou Traore, Oscar Renovales, Souleymane N’Diaye, Muhannad Al Saad

Teknik Direktör: Peter Zeidler

Gol: Nathan Oyedeji (dk. 45+1) (Lausanne)

Kırmızı kart: Felix Uduokhai (dk. 46) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Rafa Silva, Wilfred Ndidi, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü (Beşiktaş), Beyatt Lekweiry, Abdou Sow (Lausanne)