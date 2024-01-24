BEŞİKTAŞ 0-0 ADANA DEMİRSPOR
Maçtan Dakikalar
3. dakikada Svensson’un sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rashica’nın şutunu kaleci Magomedaliyev yatarak kontrol etti.
22. dakikada Gedson’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Zaynutdinov, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu futbolcunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
27. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Gedson, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
34. dakikada topla birlikte orta sahadan hareketlenen Rashica’nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
45. dakikada Svensson'un sağdan ceza sahasına ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşu dışarı gitti.
48. dakikada Yusuf Barasi, orta sahada Demir Ege Tıknaz’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
51. dakikada Emrecan Terzi’nin sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top kaleci Magomedaliyev’de kaldı.
69. dakikada Svensson’dan pası alan Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içinden vurduğu sert şutta top üst direğe çarparak dışarı gitti.
72. dakikada Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.
90. dakikada Rebic’in sol kanattan ceza sahasına ortasında önce Muleka'nın ardından Cenk Tosun'un dokunamadığı meşin yuvarlak auta gitti.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Muleka dk. 86), Necip Uysal, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Rashica, Gedson, Tayfur Bingöl (Ghezzal dk. 61), Semih Kılıçsoy (Rebic dk. 77), Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Fernando Santos
Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Erdoğan (Cisse dk. 90+1), Stambouli (Dorukhan Toköz dk. 86), Michut (Tayfun Aydoğan dk. 90+1), Akintola, Emre Akbaba (Nani dk. 86), Nourani (Abdurrahim Dursun dk. 60), Yusuf Barasi
Yedekler: Vedat Karakuş, Manev, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Shehu
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kırmızı kart: Yusuf Barasi (dk. 48) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Svensson, Mert Günok, Rebic (Beşiktaş), Akintola, Michut (Adana Demirspor)