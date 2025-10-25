AJet, Ankara merkezli Avrupa uçuşlarını genişletiyor — hedef 5 milyon turist!

Bolat, “Ankara’dan Barselona’ya haftada 4, Madrid’e ise 3 sefer düzenleyerek hem kültürel etkileşime hem de ticari ilişkilere katkı sunacağız. Hedefimiz Ankara ve çevresine 5 milyon turist getirmek” dedi.

AJet’ten Ankara çıkışlı İspanya atağı

Türk Hava Yolları’nın yüzde 100 iştiraki olan ve Türkiye’nin en genç havayolu şirketi olarak öne çıkan AJet, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Madrid ve Barselona’ya yeni seferler başlattı.

Madrid uçuşları bugün itibarıyla başladı, Barselona seferleri ise yarından itibaren yapılacak.

Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya ile uçuşların ilk kez 1984 yılında başladığını hatırlatarak iki ülke arasındaki bağların güçlendiğini söyledi. Bolat, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’den İspanya’ya 600 binden fazla vatandaşımız gitti, 400 bine yakın İspanyol turist ülkemizi ziyaret etti. Bu rakamlar iki ülke arasındaki güçlü ilişkiyi yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

"Ankara’yı dünyaya bağlayan merkez haline getiriyoruz"

Bolat, geçtiğimiz ay İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlenen “Connect to Türkiye” etkinliğiyle İspanyol turizm pazarına yönelik önemli bir adım attıklarını belirtti.

“Şimdi bu ivmeyi artırmak için Ankara’dan doğrudan uçuşlara başladık. AJet’in Madrid ve Barselona seferleriyle Ankara’nın uçuş ağını genişletiyor ve potansiyelini artırıyoruz” diyen Bolat, bu sayede hem turizm hem ticaret alanında Ankara’nın konumunun güçleneceğini vurguladı.

Hedef: Ankara ve çevresine 5 milyon turist

TOBB ev sahipliğinde kamu kurumları, STK’lar ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Bolat, Ankara’nın hizmet ihracatındaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

“Türkiye’nin 2024 yılında 56,3 milyar dolarlık seyahat hizmetleri ihracatı içinde Ankara’nın payı 2,8 milyar dolar. Bu rakamı çok daha yukarılara taşımak istiyoruz. Hedefimiz, Ankara ve çevresine 5 milyon turist getirmek” dedi.

Yeni hatlar yolda: Erbil ve Bağdat geliyor

AJet’in önümüzdeki dönemde Ankara-Erbil ve Ankara-Bağdat hatlarını da devreye alacağını açıklayan Bolat, bu sayede başkentten yapılan uçuş sayısının 26 ülke ve 35 noktaya ulaşacağını duyurdu.

AJet 2033’te 200 uçaklık filoya ulaşacak

AJet’in büyüme planlarına da değinen Bolat, “2033 yılına kadar AJet filosunu 200’ün üzerinde uçağa çıkaracağız. Tamamen yerli ve milli üretim miligram koltuklarımızla yolcularımıza konforlu, hafif ve yakıt tasarruflu bir seyahat deneyimi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bolat, “Ankara için attığımız bu adımların hayırlı olmasını diliyor, AJet markamızın büyümesine katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.