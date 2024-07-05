83 YAŞINDA ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Bedreddin Dalan 83 yaşında olmasına rağmen arı gibi çalışıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra birçok fabrikanın kuruluşunda görev alan ve Rahmeti Turgut Özal'ın davetiyle Anavatan Partisi kurucuları arasında yer alan Dalan, 1984-1989 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başarıyla görev yaptı.

Daha sonra bir dönem DYP'den milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Bedreddin Dalan, siyaseti bıraktıktan sonra kendini eğitime adadı.

İstanbul'un bir çok semtindeki İstek Okulları'nın yanı sıra Yeditepe Üniversitesini kurdu ve uzun yıllar Mütevelli Heyet Başkanlığını yürüttü.

Dalan, 83 yaşına gelmesine rağmen her gün üniversiteye gidiyor ve en az iki saat süren öğlen yemeklerinde misafirlerini bizzat ağırlıyor.

Kampüste sürekli öğrencilerin istek ve görüşlerini dinleyen Dalan, zaman zaman da onların yazdığı tezleri bizzat kontrol ediyor.

Gazeteci dostlarını da zaman zaman üniversitede ağırlayan Dalan, o ziyaretlerin birinde Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu'nun; "Bu enerjinizi neye borçlusunuz?" sorusuna cevaben; "Atalarımız işleyen demir ışıldar demişler, İstanbul Teknik Üniversitesinin sembolündeki arı gibi çalışıyorum, gençlerle burada vakit geçirmek de bana enerji veriyor" ifadelerini kullandı.

Dalan, çeyrek asrı geride bırakan Yeditepe Üniversitesi'nin bir çok alanda öncü olduğunu, Nobel hedefine ulaşamasa da çeşitli araştırmalarla gerek ülkemize gerekse de insanlığa faydalı çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Bedreddin Dalan'ın makam odasının duvarlarını Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ve 16 Türk devletinin sembolleri süslüyor.