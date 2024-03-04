Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları için bulunduğu Tokat’ta trafik kazası geçirdi. Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Genel başkanın kaza haberinin ardından bugün akşam saatlerinde BBP Aydın İl Başkanı Hakan Erol’un içinde bulunduğu araca, Doğu Gazi Bulvarı üzerinde başka bir aracın arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada Aydın İl Başkanı Hakan Erol hafif şekilde yaralandı. Erol, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.