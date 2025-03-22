Palandöken, bayramda yaklaşık 100-120 milyar TL ciro beklentisi olduğunu açıkladı. "Bayram öncesinde çarşılar ve pazarlarda hareketli günler yaşanacak. Alışveriş yaparken insanların, ailedeki eksikleri tamamlamak ve bayramın vecibelerini yerine getirmek amacıyla hızlı bir tüketim alışkanlığı göstereceklerini düşünüyoruz. Bu yıl alışveriş çeşitliliği arttığı için 415 farklı meslek dalını kapsayan bir hareketlilik bekliyoruz. Bayramda esnafımızın yaralarını saracak seviyeye ulaşacak ciro elde edileceği öngörülüyor," dedi.

Palandöken, özellikle gıda ve giyim sektörlerinde bayram alışverişlerinin piyasayı canlandıracağını vurguladı. "Bayramda, vatandaşlar hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünler tercih etmelidir. Merdiven altı üretimden çıkan ürünlere dikkat edilmesi gerekiyor. Ucuz diye denetimsiz yerlerden alışveriş yapılmamalıdır," diye uyardı. Ayrıca, bu yıl bayram tatilinin uzun olmayacağını ve çoğu kişinin tatil bölgelerine gitmek yerine şehirlerinde kalacağını tahmin eden Palandöken, bunun da iç piyasada hareketlilik yaratacağını belirtti.

Merdiven altı üretiminin artacağına dikkat çeken TESK Başkanı, gıda, tekstil ve ayakkabı gibi sektörlerde kaliteye dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. "Ucuz fiyatlarla satılan ürünlerin kalite sorunları olabileceği gibi, sağlık açısından da risk oluşturabilir. Tüketiciler, fiyatların normalin çok altında olmasına karşı dikkatli olmalı ve bilinçli hareket etmelidir. Denetimler de çok önemli; özellikle kolluk kuvvetleri ve ilgili bakanlıklar, kayıt dışı ürünlere karşı mücadeleye devam etmeli," şeklinde konuştu.

Palandöken, esnafın hazırlıklarını tamamladığını ve bayram boyunca halkın beklentilerine en iyi şekilde cevap vermeye hazır olduğunu söyledi. Esnafın çiçekçisinden kuyumcusuna kadar tüm sektörlerde bayram alışverişine hazırlıklı olduğunu belirten Palandöken, herkesin bayramı gerçek bir bayram havasında geçirmesini temenni etti.