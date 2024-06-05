Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağımı açıklamasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin yatırılacağı tarihlerin detaylarını paylaştı.

Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirileceğini belirten Bakan Işıkhan bayram ikramiyelerinin yine her seferinde olduğu gibi 3 farklı hak sahibi grubuna farklı tarihlerde ödeneceğini belirtti.

İlk kez 1.000 TL olarak uygulanmaya başlanan bayram ikramiyesi son olarak 2024 Ramazan Bayramı öncesi 2.000 TL'den yüzde 50 artışla 3.000 TL'ye yükseltilmişti.

Bayram ikramiyelerinden 4A, 4B ve 4C olmak üzere SGK'dan aylık alan dul-yetimler de dahil yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanıyor.

Bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

- 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

- 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde,

- 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde,

Kurban bayramı ne zaman ?

Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Arefe 15 Haziran Cumartesi. Bayram ise 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde...