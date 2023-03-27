Sektörel güven endeksleri açıklandı

Güven endeksi, martta geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.