Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini görüşmek amacıyla muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda ilçede yapılacak çalışmalar ve öncelikli hizmetler ele alındı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, mahallelerin ihtiyaçlarını, vatandaşlardan gelen talepleri ve çözüm bekleyen konuları değerlendirmek amacıyla muhtarlarla buluştu. TAVBEL Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, mahallelere yönelik devam eden çalışmalar ile planlanan hizmetler ele alındı. Toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve ilgili birim müdürleri de katıldı.

Mahalle muhtarları, bölgelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşların taleplerini doğrudan yetkililere iletme fırsatı bulurken, ilçenin farklı noktalarında ihtiyaç duyulan hizmetler masaya yatırıldı. Toplantıda altyapı, üstyapı ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları başta olmak üzere önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede kurumlar arası iş birliği ve ortak akıl vurgusu yaptı. Başkan Tatık, 'İlçemizin ihtiyaçlarını, mahallelerimizin taleplerini ve çözüm bekleyen konuları değerlendirmek üzere kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Denizli Büyükşehir Belediyemizin yetkilileri ve birim müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda, mahallelerimize yönelik hizmetleri istişare ederek yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Ortak akıl ve iş birliğiyle Tavas'ımızın her mahallesine en iyi hizmeti ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.