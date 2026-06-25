Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle buluşmaları kapsamında Konuralp Şehit Muhtar Demir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle toplantılarının seçim çalışması olmadığını vurgulayan Başkan Özlü, 'Biz insanımızla, vatandaşımızla bütünleşen bir yönetim anlayışını benimsedik. 64 mahallemizin tamamına gideceğiz, insanımızla yüzleşeceğiz' dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor' adı altında düzenlenen mahalle buluşmalarına devam ediyor. Başkan Özlü, yılın altıncı mahalle toplantısında Konuralp Şehit Muhtar Demir Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

'Bu toplantıları seçimler için yapmıyoruz'

Mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Başkan Özlü, mahalle buluşmalarının seçim dönemleriyle sınırlı olmadığını belirterek, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya devam edeceklerini söyledi. Özlü, göreve geldikleri 2019 yılında mahalle toplantıları yapma kararı aldıklarını hatırlatarak, 'Dedik ki biz halk günü yapmayacağız. Biz halkın ayağına gideceğiz, mahalle toplantıları yapacağız. Hatta 2019 yılındaki seçim beyannamesinde bizim bir vaadimiz de mahalle sözleşmeleriydi. Biz her bir mahalleye ne yapacağımızı bir sözleşmeyle o mahallede ilan etmiştik. Geçen 5 yıllık süre içerisinde her mahallede 4 defa mahalle toplantısı yaptık. Geçen sene de bu toplantılara yeniden başladık' dedi.

Mahalle toplantılarının seçim çalışması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Özlü, 'Bu toplantıları seçimler için yapmıyoruz. Seçimlere daha 3 sene var. Biz bu toplantıları insanımızı belediyeye yani ayağımıza davet etmemek, ayağına gitmek için planladık. Ve bunları yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız. 64 mahallemizin hepsine gideceğiz, insanımızla yüzleşeceğiz' şeklinde konuştu.

'Biz insanımızla bütünleşen bir yönetim anlayışını benimsedik'

Vatandaşlarla açık bir iletişim kurmayı önemsediklerini vurgulayan Başkan Özlü, 'Yaptıklarımızı yaptık, yapamadıklarımızı yapamadık diyeceğiz. Mahalle sakinleri ile oturup konuşacağız. Bilgi kirliliği oluşturarak itibar zedelemeye çalışanlara müsaade etmeyiz. Biz insanımızla, vatandaşımızla bütünleşen bir yönetim anlayışını benimsedik. O yüzden buradayız' ifadelerini kullandı.

Belediyeye ait taşınmazların satışıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Özlü, 'Bizim sattığımız belediye yerlerinin tamamı 54 dönümdür. Son aldığımız 140 dönüm yer hariç, aldığımız yer 400 dönüm. Biz bu parselleri ekonomiye kazandırıyoruz' dedi.

'Biz yapmak için varız'

Başkan Özlü, günde 16 saat Düzce için çalıştığını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Yaptığımız her işte mutlaka hesap kitap yaparız. 40 defa düşünürüz. Karar veririz ve ondan da asla dönmeyiz. Biz yapmak için varız. Ben hep bu şehirdeyim, ben hep işimin başındayım. Biz ne yapıyorsak arkasında çok ciddi bir hazırlık çalışması var. Sokakta değilsek, ofiste Düzce'nin projelerini çalışıyoruz. Emin olun Düzce Belediyesi çalışıyor. Görev süremiz sonunda Düzce'de asfaltlanmamış hiçbir yer kalmayacak. Kalan 3 yılda gelirimizin büyük bölümünü asfalta ayıracağız. Altyapısı bitmiş olanlara öncelik vereceğiz.'

'Antik tiyatroyu restore edeceğiz '

Antik tiyatro kazılarının tamamlandığını ve önemli eserler bulunduğunu kaydeden Başkan Özlü, restorasyon çalışmalarının yakında başlayacağını belirterek, 'İstiyoruz ki burası Düzce için cazibe merkezi, Türkiye için destinasyon alanı olsun. Bir de müze yapacağız' dedi. 130 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisi inşasının ve içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özlü, Düzce tarihinin en büyük içme suyu yatırımlarını yaptıklarını ve bunlar tamamlandığında uzun yıllar su sorunu olmayacağını vurguladı.

Başkan Özlü, konuşmaların ardından Şehit Muhtar Demir Mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyerek, sorularını yanıtladı. İlgili birim yöneticilerine gereken çalışmaların yapılması konusunda talimat verdi.

Öte yandan program kapsamında Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik spor etkinlikleri, Çocuk Üniversitesi tarafından da yüz boyama etkinlikleri düzenlendi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ise vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.