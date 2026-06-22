Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Fas'ın Tanca kentinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Dünya Başkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a destek verdi.

Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen UCLG Dünya Kongresi kapsamında temaslarda bulunan Başkan Şenol Kul, UCLG Dünya Başkanlığına aday olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya geldi. Yerel yönetimlerin uluslararası alandaki temsil gücünün artırılmasının önemine vurgu yapılan görüşmede, şehir diplomasisinin geleceği değerlendirildi. Uğur İbrahim Altay'ın adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Türkiye'nin yerel yönetim tecrübesinin dünya ölçeğinde daha güçlü temsil edilmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Başkan Kul, 'Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın bilgi birikimi, tecrübesi ve vizyonunun dünya belediyeciliğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendilerinin UCLG Dünya Başkanlığı adaylığını yürekten destekliyor, bu önemli süreçte yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Başkanımızın liderliğinde ülkemizin yerel yönetimler alanında uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edileceğine ve şehirlerimizin sesinin dünyada daha etkili duyulacağına inancımız tamdır' dedi.

Başkan Kul, UCLG Dünya Başkanlığı seçimlerinde aday olan Uğur İbrahim Altay'a başarılar dileyerek, adaylığın Türkiye'nin yerel yönetimler alanındaki uluslararası etkinliğini artıracak önemli bir adım olduğunu ifade etti.

22-25 Haziran tarihleri arasında Fas'ın Tanca kentinde gerçekleştirilen UCLG Dünya Kongresi, dünyanın farklı ülkelerinden yerel ve bölgesel yöneticileri bir araya getiriyor. Kongrede 2026-2029 dönemi için teşkilatın stratejik öncelikleri ve yönetim organları belirlenirken, şehirlerin karşı karşıya bulunduğu küresel sorunlara yönelik çözüm önerileri de ele alınıyor. Kongre kapsamında düzenlenecek UCLG-MEWA oturumları ve bölgesel toplantılara katılacak olan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yerel yönetimlere ilişkin küresel gündem başlıklarının ele alınacağı görüşmelerde yer alacak.