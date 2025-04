İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, göreve gelişinin birinci yılında belediye birimlerini ziyaret ederek çalışanlarına teşekkür etti. Birlik ve dayanışma mesajı veren Başkan Kınay “Aydınlığa giden yolda sözümüzü ve emeğimizi birlikte büyüteceğiz” diye konuştu.

İZMİR (İGFA) - Sabah erken saatlerde Gediz Şantiyesi’nde işçilerle bir araya gelen Başkan Kınay, daha sonra sırasıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü, Fidanlık, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta, Spor Müdürlüğü, Atatürk Kız Öğrenci Yurdu, Kültür Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ulaşım ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyaretlerini Belediye Ana Hizmet Binası'ndaki çalışanlarla buluşarak tamamladı.

KINAY “HER BİRİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ziyaret ettiği her noktada çalışanlarla sohbet eden bayramlarını da kutlayan Başkan Kınay, “Daha çok bir arada olacağız, daha çok konuşacağız, hakkımızı nerede olursa olsun savunacağız. Sözümüzü, özümüzü, gücümüzü birlikte daha çok güçlendireceğiz. Yaklaşık bir yılı beraber geçirdik. Karabağlar’ın her mahallesinde emeğinizi, yüreğinizi ortaya koydunuz. Her birinize teşekkür ediyorum. Eksiklerimiz, yapamadıklarımız oldu ama niyetimizin iyi olduğunu biliyoruz ve bu yolda eksiklerimizi tamamlayarak yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YARINLARINA HEP BİRLİKTE KATKI KOYACAĞIZ

Bir yıllık süreçte yaşanan tüm zorluklara rağmen sahada emek veren tüm çalışanların katkısına dikkat çeken Kınay, “Önümüzde zorlu bir süreç var. Bu süreci de birlikte aşacağız. Karabağlar Belediyesi, İzmir’in 30 ilçesi arasında baş aktör olacak. Türkiye’nin aydınlık yarınlarına hep birlikte katkı koyacağız. İyi ki varsınız. Bu ekibin bir parçası olmaktan her geçen gün daha fazla gurur duyuyorum. Önümüzdeki yıl, çok daha iyisini birlikte yapacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.