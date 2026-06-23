Adıyaman Kâhta Belediye Başkanı Mehmet Can Halllaç, seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, parklardaki sosyal tesislerin belediye tarafından işletilmesine yönelik vaat doğrultusunda ilk adım atılarak Necmettin Erbakan Parkı Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, tesisin hizmete başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, seçim sürecinde vatandaşlara verilen sözlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Hallaç, belediye işletmesi olarak hizmet verecek sosyal tesisin her yaştan vatandaşın güvenle ve huzur içinde vakit geçirebileceği şekilde hazırlandığını ifade ederek, 'İlk olarak Necmettin Erbakan Parkımızda belediyemiz tarafından işletilecek sosyal tesisimizi hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Ailelerimizin huzurla zaman geçirebileceği, çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, dostlarımızın çay eşliğinde keyifle sohbet edebileceği sıcak ve nezih bir yaşam alanı oluşturduk' dedi.

Kâhta'ya değer katan projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini belirten Başkan Hallaç, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetlere öncelik verdiklerini belirterek, 'Kahta'mıza yakışan hizmetleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm hemşerilerimizi aileleri ve sevdikleriyle birlikte Necmettin Erbakan Parkı Sosyal Tesisimize bekliyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' dedi.