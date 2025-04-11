AK Parti Konya Milletvekilleri ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan oluşan Konya heyeti Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Mehmet Baykan, Latif Selvi, Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Başkan Altay daha sonra AK Parti Konya Milletvekilleri Baykan ve Özer ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti.

Toplantıların oldukça verimli geçtiğini kaydeden Başkan Altay, “Milletvekillerimizle birlikte bakanlarımızla şehrimizdeki yatırımları ve devam eden projeleri değerlendirdik. Yaptığımız görüşmeler Konya’nın geleceği için önemli kazanımlar sağlayacak. Şehrimize gösterdikleri ilgi ve kıymetli desteklerinden dolayı sayın bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Konya’mızın daha çok kalkınması ve gelişmesi adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.