Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta gerçekleştirilen Çalışan Gençlik Meclisi’nin 2. Genel Kurulu’na katılarak gençlerle bir araya geldi.



“Ortaya çıkan değerleri gördükçe bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz”

Belediye Başkanı olarak çok zahmetli bir iş yaptıklarını ancak ortaya çıkan değerleri ve markaları gördükçe bütün bu yorgunluklarını unuttuklarını kaydeden Başkan Altay, “Konya her zaman kadim bir şehir, Selçuklu’nun mirasını taşıyan bir şehir. Ahi Evran’dan başlayarak bu şehrin sokaklarında esnaflık, ustalık, kalfalık, çıraklık her zaman çok önemli olmuş ve bir kültür olarak nesilden nesle aktarılmış. Bugün Çalışan Gençlik’in yaptığı da aslında aynı şey” değerlendirmesini yaptı.



“Türkiye’ye örnek bir iş ortaya çıktı”

Çalışan gençler için çıktıkları yolda bugün gelinen noktada 6 bin 500 üyesiyle Türkiye’ye örnek bir iş ortaya çıktığını belirterek, emek ve gayretlerinden dolayı önceki dönem Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural’a teşekkür eden Başkan Altay şöyle devam etti:

“Fedakarlık yapmak kolay değil. Hepimizin hayatta amaçları var, iyi bir sosyal statü istiyoruz, iyi bir gelir elde edecek iş istiyoruz ama bunun yanında topluma karşı da sorumluluklarımız var. Veli Vural kardeşimiz bu sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdi. Sürekli bir işi takip etmek çok zordur, birkaç haftadan sonra artık zorlaşır ama bir alışkanlığa dönüştüğünde keyif almaya başlarsınız. Çıta çok yukarıda. Yeni başkanımızın işi zor ama ona da buradan şunu ifade etmek istiyorum, önünüzde bir açık çek var. Ne yapmak istiyorsanız her zaman olduğu gibi bundan sonra da Konya Büyükşehir Belediyesi arkanızda.”



“Büyük bir ülke olmak zorundayız”

Başkan Altay, özellikle merkez dışındaki ilçelerde de teşkilatlanmak istediklerini belirterek, “Sayımızın daha da artmasını, etkinliklerimizin çoğalmasını istiyoruz. Özellikle sosyal konularda birlikte daha güzel işler yapmaya gayret ediyoruz” dedi. Filistin’de yaşanan zulme dikkat çeken Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hepimizin bir hedefi var. Büyük ve güçlü bir Türkiye inşa etmek. Hakikaten Filistin'de yaşananlar nedeniyle içimiz kan ağlıyor ama yapabildiğimiz tek şey var; bulunduğumuz ortamlarda bunu kınamak. Ben inanıyorum ki Allah bize bunu elimizle düzelteceğimiz zamanları da gösterecek. Onun için güçlü olmak zorundayız. Büyük bir ülke olmak zorundayız ve her manada yetişmiş insan kaynağına ihtiyacımız var. Yetişmiş insan sadece üniversiteleri bitiren değil; iyi birikim yapan değil, aslında o sanayinin tozlu sokaklarında, tozlu tezgahlarında kendini yetiştiren ve bugün hepimizin daha çok ihtiyaç duyduğu eline mesleğini almış, altın bileziğini koluna takmış, gelecekte ülkemizde çok önemli hizmet edecek insan kaynağı. Bu vesileyle ben hepinize Konyalılar adına, tüm Türkiye adına teşekkür ediyorum.”



“Çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum”

Gençlerin zor bir yol seçtiğini vurgulayan Başkan Altay, “Belki yetişmek için çok fedakarlık yapıyorsunuz ama işin sonunda büyük bir ışık, büyük bir ufuk sizleri bekliyor. Gün geçtikçe meslek erbabı olmanın, bir işin uzmanı olmanın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu hep birlikte anlıyoruz. Bunu yaparken de bir taraftan hem İslami alanlarda gelişmek, bunun dışındaki alanlarda da bilgi sahibi olmak için doğru yer Çalışan Gençlik Meclisi. Biz de bugüne kadar çok önemli işler yaptık ama bundan sonra inşallah çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ben inanıyorum ki bulunduğunuz yerlerde, konumlarınızda, bugün burada edindiğiniz dostluklar, tecrübeler sizi çok daha iyi bir yere götürecek. Onun için birlikte olmaya devam edelim diye arzu ediyorum” dedi.



“Çalışan Gençlik Meclisi Türkiye’ye örnek bir proje”

Çalışan Gençlik Meclisi’nin Türkiye’ye örmek bir proje olduğunu ifade eden Başkan Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek bir belediyecilik yapıyoruz. Bu manada Türkiye'de ortaya çıkarılmış iyi bir örnek olarak inşallah diğer şehirlerde de bunun gelişmesi için adeta bir mum yakmış olduk. Yeni Çalışan Gençlik Meclislerinin oluşmasına vesile olarak tüm Türkiye'de büyük bir başlangıç yağacağız. Ben tekrar başta Veli Vural kardeşimiz olmak üzere yönetim kurulunda görev alan, Çalışan Gençlik Meclisimize emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni arkadaşlarımız görev alacak. Her zaman bir nöbet değişimi, kan değişimi, yeni bir enerji ve sinerji oluşturur inşallah. Onların aldıkları çıtayı çok daha yukarı taşıyacaklarından eminim. Doğru olan kişinin yardımcısı Yüce yaradandır, onun için istikametimizi asla kaybetmeyelim, büyük ve güçlü Türkiye'nin bir parçası olarak yolumuza devam edelim. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Çalışan Gençlik‘in ve sizlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni görev alan arkadaşlarımıza bu vesileyle tekrar başarılar diliyorum emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum.”



Önceki dönem ve yeni dönem Gençlik Meclisi Başkanları Başkan Altay’a teşekkür etti

Önceki Dönem Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural, aldıkları emaneti 9 yılın üzerinde gururla ve onurla taşıdıklarını dile getirerek, “Şimdi ise genç kardeşlerimize bu bayrağı devretme zamanı. Yeni seçilecek kardeşimin de bu bayrağı hakkıyla, layıkıyla taşıyacağından asla şüphem olmayacak. Bu büyük yolda asla desteklerini esirgemeyen, her adımımızı attığımızda biz yanınızdayız diyen, çalışan genç kardeşlerimiz için yükümüze omuz veren, bizlere yol açan çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

Yeni dönemde Çalışan Gençlik Meclisi Başkanlığı görevini devralan Mehmet Kuyucu da bu önemli görevi devralmanın kendisi için hem büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Hep birlikte Ahilik kültürünün ışığında daha güçlü, daha dayanışmacı ve daha başarılı bir çalışan gençlik ailesi olacağız. Bizlere bu imkan ve fırsatları veren ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla tüm dünyaya örnek projeler üreten Çalışan Gençlik Meclisimizin hamisi, değerli ağabeyimiz Uğur İbrahim Altay Başkanımıza teşekkürü bir borç bilirim” sözlerini kullandı.