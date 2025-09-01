40 Milyon Euro’luk dev teklif

Ekol TV’nin haberine göre NEOM, Barış Alper için Galatasaray’a 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Keçiörengücü payını NEOM üstlenecek

Barış Alper’in eski kulübü Ankara Keçiörengücü’nün anlaşmada yüzde 20’lik satıştan pay hakkı bulunuyordu. Habere göre bu tutarı da Suudi Arabistan ekibi karşılayacak. Böylece Galatasaray kasasına doğrudan 40 milyon Euro girmiş olacak.

Sarı-kırmızılılara ek avantajlar

Transfer anlaşmasında Galatasaray’ın lehine bazı ek maddeler de yer alıyor. Cimbom, Barış Alper’in bir sonraki satışından %10 pay alma hakkını elinde tutacak. Ayrıca yıldız futbolcunun yeniden Avrupa’ya dönmesi halinde ilk satın alma opsiyonu da Galatasaray’da olacak.

Sezona fırtına gibi girmişti

2025-2026 sezonuna hızlı bir başlangıç yapan milli oyuncu, Süper Lig’de çıktığı 2 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı. Ancak Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda yer almaması transfer iddialarını güçlendirmişti.