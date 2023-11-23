İçerisinde barındırdığı 4 adet 350 ml’lik vakumlu cam saklama kabı ile baharatlarınızı uzun süre taptaze kalmasını sağlayan Bambum Saphire, fonksiyonel kullanımıyla tercih sebebi oluyor. Bambu standıyla mutfağınıza farklı bir görünüm kazandıran Bambum Saphire Baharatlık Takımı, mutfağınıza modern bir hava kazandırırken, aynı zamanda kullanışlılığıyla öne çıkıyor.

Çevre dostu malzeme yapısıyla kullanıcıların ilgisini çeken Bambum Saphire, pratik kullanımı ve şık görümümüyle mutfakların vazgeçilmezi oluyor. Şeffaf cam saklama kapları ile içeriğini kolayca gözlemleme imkanı tanıyan Bambum Saphire Baharatlık Takımı, sunduğu hijyenik koşullarla güvenilir bir tercih oluyor.