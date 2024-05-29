Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2. Birleşimi ile hemen arkasından gerçekleştirilen Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulunda vatandaşların heyecanla beklediği, ücretsiz tarımsal sulama ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması maddeleri oylandı.



Tarımsal sulama 20 dekara kadar ücretsiz

Meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen maddeler doğrultusunda; tarımsal sulama hizmeti 0-20 dekar arası tarlalarda ücretsiz olurken, 20-40 dekar arası tarlalarda ise yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’si de abone tarafından karşılanacak.



1 Haziran'da yürürlüğe girecek

Marmara Bölgesi’nin en pahalı suyunu kullanan Balıkesirlilerin, hane halkı ekonomisine katkı sağlamak amacı ile su fiyatlarına yansıtılacak yüzde 15 oranında indirim; konutlar, işyerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. İndirim, 1 Haziran gününden itibaren yürürlüğe girecek.