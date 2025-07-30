Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı vurgulanarak, "2020-2024 yılları arasında İBB’ye toplam 1.785 itfaiye personeli alımı için izin verilmiştir" denildi.

Açıklamada, medyada yer alan bazı haberlerde iddia edilenin aksine, İBB’nin itfaiye personeli alımına ilişkin Bakanlıkta bekleyen herhangi bir başvuru dosyasının bulunmadığı kaydedildi.

Bakanlık, tüm kamu kurumlarıyla olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de yasal çerçevede ve eşit mesafede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.