Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 121 artışla toplam 7 milyar 655 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin uzman kadroları, ileri teknoloji sistemleri ve geliştirilmiş analiz teknikleriyle yürüttüğü çalışmaların 2026 yılında da ülke genelinde kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, Ocak ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 4 milyar 805 milyon lira değerinde uyuşturucu madde, 706 milyon 689 bin lira değerinde çeşitli eşya ile 418 milyon 286 bin lira değerinde tekstil ürünü ele geçirildi. Ayrıca akaryakıt, canlı hayvan, tütün ve tütün mamulleri ile tarihi eserler başta olmak üzere çok sayıda farklı kaçak ürüne de el konuldu. Yakalanan uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılığın Türkiye ekonomisine zarar verdiğine, haksız rekabet oluşturduğuna ve toplum sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek, özellikle gençleri bağımlılığa sürükleyen suçlarla mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza teşkilatının kamu düzeninin korunması, kamu gelirlerinin güvence altına alınması ve toplum sağlığının muhafazası hedefleri doğrultusunda 2026 yılında da kaçakçılıkla mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.