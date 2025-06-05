Geçtiğimiz yıl karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, bu rakamın yalnızca bir istatistik değil; yarım kalan bayramlar, sessiz kalan evler ve sönen ocaklar anlamına geldiğini ifade etti. “Her bir kayıp, bir ailenin dramı, bir toplumun acısıdır” diyen Yerlikaya, sadece 1 kilometrelik hız artışının bile ölümcül kaza riskini yüzde 4 oranında artırdığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içinde her gün ortalama 10 vatandaşın aşırı hız nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurgularken, özellikle bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğuna karşı sabırlı ve dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Hazırlanan bilgilendirici video eşliğinde vatandaşlara seslenen Yerlikaya, şu çağrıda bulundu:

“Kurban Bayramı’nda sevdiklerimize sağlıkla ulaşmak için trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar kavuşmak içindir, ayırmak için değil. Direksiyon başına geçtiğimizde gözümüz yolda, aklımız sevdiklerimizde olsun. Aşırı hızdan kaçınalım, emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmayalım. Unutmayalım; trafikte göstereceğimiz bir anlık dikkat, bir ömürlük mutluluğun anahtarı olabilir.”

Yerlikaya'nın mesajı, hem bireysel farkındalığı artırmayı hem de toplum genelinde güvenli sürüş kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına her zamankinden daha fazla özen göstermelerini bekliyor.