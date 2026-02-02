EKK, 2026 yılının ikinci toplantısını bugün Ankara’da gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yayımlanan yazılı açıklamada, “Kararlılıkla uyguladığımız programın olumlu etkileri makroekonomik ve finansal göstergelere net bir şekilde yansımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Rezervler tarihi seviyede, risk primi geriledi

Açıklamada, 2025 yılında ekonomik aktivitenin tüketim ve yatırımın dengeli büyümesiyle ılımlı seyrini koruduğu belirtilerek, işsizlik oranının 2005’ten bu yana en düşük seviyesine gerilediği kaydedildi. Küresel ticaretteki zorluklara rağmen ihracatın dirençli yapısını koruduğu, güçlü turizm gelirleri sayesinde cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde seyrettiği ifade edildi.

Merkez Bankası rezervlerinin tarihi yüksek seviyelere ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona erdiği, ülke risk priminin önemli ölçüde gerilediği ve dış borçlanma maliyetlerinin azaldığı vurgulandı. Deprem harcamalarına rağmen mali disiplinin korunduğu belirtilirken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdiği hatırlatıldı.

Dezenflasyon süreci sürüyor

Dezenflasyon sürecinin başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğü kaydedildi. Talep yönlü politikaların; gıda, sosyal konut, lojistik, enerji ve beşeri sermaye alanlarında uygulanan arz yönlü politikalarla desteklendiği vurgulandı. Bu politikaların, enflasyonla mücadeleye katkı sağlarken sürdürülebilir büyümeyi ve rekabet gücünü de desteklediği ifade edildi.

EKK toplantısında ayrıca küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin ve mevcut konjonktürde izlenmesi gereken politika ve stratejilerin ele alındığı bildirildi. Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin öngörülebilirliği artıran kararlı politikalarla ilerlediği, risklere karşı gerekli tedbirlerin alınırken yeni fırsatların değerlendirilmesine yönelik adımların atıldığı belirtildi.

2026 reform yılı olacak

Açıklamada, 2026 yılında hayata geçirilecek reformlara da dikkat çekilerek, verimliliği ve rekabet gücünü artırmaya yönelik düzenlemelerin öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi. Yeşil ve dijital dönüşümün kalkınma politikalarının odağında kalmaya devam edeceği vurgulandı.

Korumacı politikaların arttığı küresel ortamda, başta Avrupa Birliği olmak üzere ticaret ortaklarıyla ilişkilerin güçlendirileceği belirtilirken; ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, sanayinin teknolojik dönüşümünün hızlandırılması ve katma değerli üretim ile ihracatın desteklenmesi hedefleri öne çıktı.

EKK açıklamasında, “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, enflasyonla mücadelemizi çok boyutlu politikalarla sürdürürken dengeli büyüme perspektifiyle yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesine yer verildi.