Ocak ayında otomobil satışları yüzde 9,14 artışla 61 bin 55 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,56 artarak 14 bin 307 adet oldu. Toplam pazar, 10 yıllık Ocak ayı ortalamasının da yüzde 77 üzerine çıktı.

Elektrikli ve Hibrit Araçların Payı Artıyor

Elektrikli otomobil satışları Ocak ayında 11 bin 304 adete ulaşarak pazardan yüzde 18,5 pay aldı. Hibrit otomobil satışları ise 18 bin 774 adetle yüzde 30,7 pay elde etti. Benzinli otomobiller 26 bin 671 adetle yüzde 43,7, dizel otomobiller 4 bin 203 adetle yüzde 6,9 pay aldı.

Elektrikli araçlarda özellikle 160 kW altı motor gücüne sahip modeller dikkat çekti ve toplam pazarın yüzde 17,1’ini oluşturdu.

SUV’ler Zirvede, Otomatik Vites Baskın

Gövde tipine göre değerlendirildiğinde, SUV otomobiller yüzde 60,3 pay ve 36 bin 786 adet satışla en çok tercih edilen segment oldu. SUV’leri sedan ve hatchback modeller izledi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller yüzde 97,4 gibi yüksek bir oranla pazara hâkim olurken, manuel vitesli araçların payı yüzde 2,6’da kaldı.

Vergi Avantajlı Segmentler Öne Çıktı

A, B ve C segmentlerindeki otomobiller toplam pazarın yüzde 83,7’sini oluşturdu. C segmenti 32 bin 428 adetle yüzde 53,1, B segmenti ise 18 bin 589 adetle yüzde 30,4 pay aldı.

Hafif Ticari Araçlarda Van Gövde Lider

Hafif ticari araç pazarında van gövde tipi, yüzde 73,7 pay ve 10 bin 538 adet satışla ilk sırada yer aldı. Pickup modeller ise yüzde 10,8 payla ikinci oldu.

Ocak Ayında En Çok Satan Markalar

Ocak ayında Türkiye’de en fazla satış yapan ilk 10 marka şöyle sıralandı:

Renault – 9.247 adet Toyota – 8.700 adet Volkswagen – 6.580 adet Fiat – 6.133 adet Ford – 5.339 adet Hyundai – 4.700 adet BYD – 3.866 adet Opel – 3.523 adet Citroen – 3.437 adet Peugeot – 2.644 adet

Yerli otomobil markası Togg, Ocak ayında 2 bin 29 adet satış gerçekleştirirken, Çinli marka Chery ise 2 bin 257 adet satış rakamına ulaştı.