Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendiren Bakan Şimşek, enflasyon gerçekleşmesinde özellikle olumsuz hava koşullarının etkisiyle gıda fiyatlarında yaşanan artışın ve dönemsel unsurların belirleyici olduğunu ifade etti.

Şimşek, aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, buna karşın yıllık enflasyonun yüzde 30,7 seviyesine gerilediğini belirterek, “Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır kesintisiz sürerken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini korudu. Yıllık kira enflasyonu ise geçen yılın aynı ayına göre 44 puan geriledi” dedi.

Ocak ayına özgü gelişmelerin kalıcı bir etki yaratmasını beklemediklerini dile getiren Şimşek, “Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu sayede enflasyonun ana eğiliminde gerileme sağlanmasını ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.