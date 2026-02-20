“Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağlanacak” Anonsu

Sabah saatlerinde ekrana gelen programda, sunucular Evrim Keklikler ve Erhan Çelik yayını sürdürürken rejiden gelen “Cumhurbaşkanı Erdoğan bağlanacak” uyarısı stüdyoda hareketli anların yaşanmasına yol açtı. Anonsun ardından canlı bağlantı gerçekleşti.

Telefonda konuşan kişinin sesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a neredeyse birebir benziyordu. İlk anda durumu ciddiye alan sunucular, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Gerçek Kısa Sürede Ortaya Çıktı

Yayına bağlanan kişinin, sosyal medyada yaptığı taklitlerle bilinen Şanlıurfalı fenomen Muhammed Nur Nahya olduğu kısa süre içinde anlaşıldı. Nahya’nın performansının oldukça gerçekçi olması, özellikle Evrim Keklikler’in bir süre karşısındaki kişinin gerçekten Cumhurbaşkanı olduğuna inanmasına neden oldu.

Stüdyodaki tereddüt ve şaşkınlık anları kameralara yansırken, görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı.

Program İçinde Kurgulanan Şaka İddiası

Öte yandan, uzun yıllar farklı televizyon kanallarında haber sunuculuğu yapan Erhan Çelik’in Beyaz TV’de yeniden program yapmaya başlamasıyla birlikte, söz konusu bağlantının program içinde planlanan bir şaka olduğu iddia edildi. İddiaya göre, yayındaki sürpriz bağlantı önceden kurgulandı ve sunucu arkadaşına yönelik bir sürpriz olarak hazırlandı.

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler canlı yayındaki anların gerçek mi yoksa kurgu mu olduğu konusunda ikiye bölündü.