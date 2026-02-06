Üniversite hayali kuran adayların katılacağı YKS, bu yıl da Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda uygulanacak. Başvuru işlemleri, 2026 YKS kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak ve sınav ücretinin yatırılmasıyla tamamlanacak.

Başvuru ve geç başvuru tarihleri

ÖSYM’nin sınav takvimine göre YKS başvuruları 6 Şubat – 2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise 10–12 Mart 2026 tarihleri arasında geç başvuru imkânı tanınacak.

YKS oturum tarihleri ve saatleri

2026 YKS, 20–21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TYT, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak.

AYT, 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te başlayacak.

Aynı gün düzenlenecek YDT ise saat 15.45’te uygulanacak.

Sonuç tarihi belli oldu

İki gün sürecek sınav maratonunun ardından adaylar, sonuçlarını 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE: