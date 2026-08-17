Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanmasının ardından belediye meclisi bugün yeni başkanvekilini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçim öncesinde yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması ilçedeki siyasi dengeleri yeniden şekillendirdi.

Mecliste CHP 6, Yeni Parti 9, AK Parti 10, MHP 1 ve bağımsız 2 üye bulunuyor. Seçimde dört aday yarışacak.

Cumhur İttifakı’nın adayı Asuman Şen, CHP’nin adayı Mehmet Ali Akar, Yeni Parti’nin adayı Barış Gürsoy olurken, bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk de adaylığını açıkladı.

CHP-Yeni Parti ittifakı gerçekleşmedi

Seçim öncesinin en dikkat çeken gelişmesi CHP ile Yeni Parti arasında yaşandı. Ortak aday üzerinde yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması, iki partinin ayrı adaylarla seçime girmesine yol açtı.

Bu tablo, meclisteki sandalye dağılımı nedeniyle AK Parti adayının elini güçlendirdi. CHP ve Yeni Parti'nin oylarının tek aday üzerinde birleşememesi, seçim sonucuna ilişkin hesapları da değiştirdi.

AK Parti adayı Asuman Şen

AK Parti cephesinde aday belirleme süreci temayül yoklamasıyla yürütüldü. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhur İttifakı'nın Menderes Belediye Başkanvekili adayı olarak Asuman Şen'in gösterildiğini açıkladı.

Şimdi gözler Menderes Belediye Meclisi'nde yapılacak oylamaya çevrilmiş durumda.

Dört aday yarışacak

Seçim öncesi son gelişmeyle birlikte Menderes'te başkanvekilliği için yarışacak isimler şöyle:

Asuman Şen – Cumhur İttifakı

Mehmet Ali Akar – CHP

Barış Gürsoy – Yeni Parti

Mustafa Öztürk – Bağımsız

Başkanvekili seçiminin ardından Menderes Belediyesi'nin yönetiminde nasıl bir değişim yaşanacağı merak konusu oldu.

Seçimde çıkacak sonuç, yalnızca belediye başkanvekilliğini değil, Menderes Belediye Meclisi'ndeki siyasi dengeleri de doğrudan etkileyecek.