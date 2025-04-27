Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’de bulunduğu süre zarfında 60’tan fazla toplantıya katıldığını ve bu toplantılarda 2 bini aşkın yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları ve çeşitli düşünce kuruluşlarıyla bir araya geldiğini bildirdi.

Toplantılarda Türkiye’nin ekonomi programının dikkatle takip edildiğini vurgulayan Şimşek, “Uzun vadeli yatırım fırsatlarına dair çok sayıda soru alıyoruz. Bu da programımıza olan güvenin ve Türkiye’ye yönelik artan ilginin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

G20, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ve IMF ülke grubu toplantılarına da katıldıklarını kaydeden Şimşek, ABD’li teknoloji devleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin de verimli geçtiğini belirtti.

Bakan Şimşek’in açıklamaları, Türkiye’nin ekonomi politikalarının uluslararası yatırım çevrelerinde yakından izlendiğini bir kez daha ortaya koydu.