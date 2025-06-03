Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, uyguladıkları programla dezenflasyonla birlikte öngörülebilirliğin artacağını, finansman imkanları ve yatırım ortamının ise iyileşeceğini vurguladı.

Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti. Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkânları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır."