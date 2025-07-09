Yeni teşvik programı kapsamında her şehir için 4 öncelikli yatırım alanı belirlendi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğlerle resmileşen program sayesinde, Türkiye’nin dört bir yanında üretim artışı, istihdam olanaklarının gelişmesi ve sosyo-ekonomik kalkınma hedefleniyor.

Kalkınma Ajansları devrede

Programın yürütülmesi Kalkınma Ajansları eliyle sağlanacak. Bakan Kacır, bu adımın yerel düzeyde uzmanlaşmayı artıracağını ve şehirlerin rekabet gücünü yukarı taşıyacağını vurgulayarak, “Yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek ve illerimizin sosyo-ekonomik seviyesini yükselteceğiz” dedi.

“Türkiye Yüzyılı kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak”

Yerel Kalkınma Hamlesi'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli ayaklarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Kacır, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Türkiye Yüzyılı, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak. Tüm illerimizi bu büyük yürüyüşe dahil ediyor, yerelden başlayarak ulusal kalkınmamıza ivme kazandırıyoruz.”

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile yatırımcılar, şehirlerine özel belirlenen öncelikli alanlarda devlet desteklerinden faydalanabilecek. Programla birlikte üretimin tabana yayılması, kırsalda refahın artması ve kalkınmada sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.