KOBİ’lere finansman ve kefalet desteği

Kacır, program kapsamında firmalara 36 aya kadar vadeli finansman sunulacağını belirterek, desteklerin istihdam maliyetleriyle bağlantılı olacağını ifade etti. Ayrıca KOBİ’lere kefalet desteği de sağlanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve imalat sanayini kapsayan 100 milyar liralık finansman paketine de değinen Kacır, bu programın üretim ve istihdamı korumayı hedeflediğini söyledi.

Finansman maliyetleri düşüyor

Destek mekanizmaları sayesinde KOBİ’lerin finansman maliyetlerinin önemli ölçüde azaltıldığını belirten Kacır, KOSGEB aracılığıyla sağlanan katkılarla bu oranın yüzde 23 seviyelerine kadar indirildiğini dile getirdi.

Emek yoğun sektörlerde çalışan başına verilen istihdam desteğinin de 3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Savunma sanayinde küresel yükseliş

Türkiye’nin savunma sanayisindeki konumuna da değinen Kacır, yerli üretimin payının yüzde 80’in üzerine çıktığını ve Türkiye’nin savunma ihracatında dünyanın 11’inci büyük ülkesi konumuna geldiğini söyledi.

Son 23 yılda 1.100’ün üzerinde savunma yatırımı teşvik edilirken, toplamda 456 milyar liralık yatırımın önü açıldı.

Teknoloji ve girişimcilik vurgusu

Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı ile yüksek katma değerli üretimin desteklendiğini belirtti. Ayrıca NATO DIANA ve NATO İnovasyon Fonu gibi uluslararası programlar sayesinde Türk teknoloji girişimlerinin küresel pazarlara erişiminin kolaylaştırıldığını ifade etti.