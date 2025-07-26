Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, UND'yi ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, yönetim kurulu üyeleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bolat’a; bakan yardımcısı, genel müdürler ve gümrük yetkilileri de eşlik etti.

Ziyarete Ticaret Bakanı Prof. Dr.Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yarıdımcısı Sezai Uçarmak, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Transit Daire Başkanı Serkan Göktaş katılırken UND'yi Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Başkan Yardımcıları Murat Baykara, Cavit Değirmenci, Haşmet Karasu, Kerem İmrak ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Mutluhan Akan, Ziya Güner, Yusuf İlboğa, Oğuz Kurt ve Ferhan Demirel temsil etti.

Taşımacılık sektörünün ülke ticaretine ve ekonomisine yaptığı etkiye vurgu yapan Bakan Bolat, sektörün Covid-19 salgınındaki performansına vurgu yaptı. Bolat, "Türkiye’de lojistik sektörü, bu süreçte çok başarılı bir sınav verdi. Sadece Türkiye'nin ihtiyaçlarını zamanında teslim etmekle kalmadı. Birçok ihraç pazarlarında başta Avrupa Birliği ülkeleri, ABD gibi ülkeler ve Afrika, Asya gibi ülkeler olmak üzere Türk lojistik sektörü çok başarılı bir performans gösterdi." ifadelerini kullandı.

40 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşan sektör, bunu daha da ileriye taşıyacak

"Hizmetler sektörü bizim yüz akımız" diyen Bakan Bolat, taşımacılık sektörünün hizmet ihracatına turizm ile birlikte en büyük katkı veren sektör olduğunu söyledi. Bakan Bolat, “Geçtiğimiz yıl hizmet ihracatımız 115 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun 61 milyar doları turizmden, 40 milyar doları ise lojistikten geldi. Bu yıl bu rakamları daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Taşımacılık sektörünün Türkiye’nin milli gelirine katkısı yaklaşık 100 milyar dolar civarında. Gayri Safi Milli Hasılamız geçen yıl 1 trilyon 330 milyar dolardı. Bu da demek oluyor ki milli gelirin yaklaşık 13’te 1 hizmet sektöründen geliyor" diye konuştu.

18 gümrük kapısını modernize ettik

Bütün taşımaların gümrüklerden geçmek zorunda olduğunu, 163 gümrük kapasının bu amaçla hizmet verdiğini söyleyen Bakan Bolat, gümrük kapılarındaki modernizasyon çalışmalarına da değindi. Bolat, 18 gümrük kapısının modernleştirildiğini belirterek, “Gürbulak gümrük kapımız çok yakında tam anlamıyla modern hizmet verecek. Şanlıurfa’daki Ceylanpınar kapımızı geçtiğimiz yıl yenileyerek hizmete aldık. Akçakale Gümrük Kapısı da yatırım programına alındı. Bu yatırımlarla hem ihracatçımıza hem taşımacılarımıza destek veriyoruz.” dedi.

İkili ve transit taşımalardaki kota artışı için yoğun mücadele veriyoruz

Ulaştırma kotalarının artırılması için yoğun bir mücadele verdiklerini söyleyen Bakan Bolat, "Gerek Avrupa Birliği nezdinde, gerekse ikili üye ülkeler nezdinde ulaştırma sektörümüzün ihtiyacı olan taşımacılık kotalarının arttırılmasına çalışıyoruz." dedi. Bolat, “Gürcistan, Azerbaycan, Rusya ziyaretlerimizde ve AB ile 1 Temmuz’da Ankara’da yaptığımız yüksek düzeyli ticaret diyalog toplantısında taşımacılık kotalarımızı gündeme taşıdık. Bu konuda olumlu bir ilerleme içindeyiz.” diyerek yapılan çalışmalardan örnekler verdi.

“Sizlerle etle tırnak gibiyiz”

UND üyelerine seslenen Bolat, “Sizlerle etle tırnak gibiyiz. İhracatımızı siz taşıyorsunuz, gümrük geçişleriniz için altyapıyı biz sağlıyoruz. Hizmet ihracatına yönelik teşviklerimizi sürdürüyoruz. Bu sektöre her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. Konuşmasının sonunda UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras’a ve katılım sağlayanlara teşekkür eden Bakan Bolat, “Lojistik sektörü, istihdama katkısıyla, döviz kazandırıcı yapısıyla ve kriz dönemlerinde gösterdiği refleksle Türkiye’nin stratejik gücüdür.” dedi.

Başkan Aras: Lojistik sektörünün etkisi her yıl artıyor

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, yaptığı konuşmada, son yıllarda lojistik sektörünün hem ülkemizde hem de dünyada artan gücüne dikkat çekti. Sektör olarak ülke ihracatını taşırken, hizmet ihracatlarını da sürekli artırdıklarını söyleyen Aras, “Her yıl 40 milyar dolarlık hizmet ihracatı sağlıyoruz ve bakanımızın belirtiği şekilde bu rakamları daha da yukarı çıkaracağız. Transit taşımacılıktaki sorunumuz çözülürse taşımacılık sektörümüzün turizmden daha fazla gelir getireceğinden eminiz” dedi.

İkili ve transit geçiş kotalarının artırılması durumunda taşımaların ve dolayısıyla ihracatın da artacağını ifade eden Aras, şu değerlendirmede bulundu: “Sektörümüzün en büyük sorunlarının başında gelen vize konusu, uluslararası taşımalarımızı büyük oranda etkilemektedir. Gümrük taşımalarının performansının artırılması ve transit taşımaların artması yönünde bakanlığımıza önerilerimizi sunduk. Bu konuda sayın bakanımızdan ve ekibinden tam destek alacağımızdan eminiz.”

Başkan Aras, UND’nin taleplerinin dikkate alınarak sektöre sağlanan desteklerin çok önemli olduğunu, söyledi ve “Sayın bakanımızın bu desteklerin hayata geçmesindeki büyük katkılarından dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. Aras, “Bakanımızın, genel müdürlerimizle birlikte geniş bir katılımla UND’yi ziyareti bizi onurlandırmıştır. Ayrıca sayın bakanımız, Gümrük Genel Müdürlüğü ve muadil STK’ların iş birliği ile geniş katılımlı bir çalışma gurubu kurularak birlikte çalışacağımız söylediler. Bu konudaki iş birliklerinden dolayı da ayrıca şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diye konuştu.

Başkan Aras tarafından Ticaret Bakanı Bolat'a Tarihi Türkiye haritalarının yer aldığı atlası takdim edildi.