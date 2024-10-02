Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Düzenlediği basın açıklamasında konuşan Bolat, 2024 yılının 9 aylık ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 azalış ile 22 milyar dolara gerilediğini kaydetti. Bakan Bolat, dış ticarette dengelenmenin devam ettiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu anlamda ilk 9 ayın verilerinde de olumlu yönde ilerleme olduğunu görüyoruz ve bu durumdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu durum ilk 9 ayın verileri de olumlu yönde ilerlediğimizi göstermektedir” açıklamasında bulundu.



"Türkiye'nin büyümesinin net ihracat katkısıyla olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye ekonomisinin 2023 yılında dünyanın oldukça zayıf bir performans gösterdiği dönemde yüzde 5,1 büyüdüğünü ve kişi başına düşen milli gelirin 13 bin dolara yükseldiğini hatırlatan Bolat, “Bu trend 2024 yılında da devam etmekte. Birinci çeyrekte yüzde 5,3 büyürken bu Büyümenin 2 buçuk puanlık katkısı net ihracattan gelmektedir. Bu anlamda 2 çeyrekte büyümemizde bir miktar iç talepteki yavaşlama nedeniyle yavaşlama söz konusudur. Yüzde 2 buçuk büyüdük. Onun da yarısı yaklaşık 1,3 üç puanı net ihracatının katkısından gelmektedir. Bu sağlıklı ve istikrarlı bir büyümenin formülüdür. Bu anlamda da Türkiye'nin büyümesini net ihracat katkısıyla olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.



“Eylül ayında 5 pazar günü olması negatif takvim etkisi oluşturdu”

Bakan Bolat, eylül ayındaki ihracat verilerine de değinerek, “Eylül ayında ihracatımız 22 milyar 7 milyon dolara ulaştı. İhracatçılarımızla birlikte çok büyük gayretler sarf ettik, bu rakam geçen yılın rakamına göre yüzde 1,8'lik küçük bir azalışı ifade etmekle beraber bunun en önemli sebebi takvim etkisi olmaktadır. Takvim etkisi bazen olumlu katkı da yapabiliyor bazen olumsuz katkı da yapabiliyor. Geçen yıl eylül ayında 5 cuma ihracatımız varken, perşembe, cuma günleri biz iki gün 2,4 milyar dolar ihracat yapabiliyoruz. İhracatımızın en az olduğu günler cumartesi ve pazar oluyor. Bu sene eylül ayı içinde 5 tane pazar günü gerçekleşti. Bunun negatif takvim etkisi 1 milyar dolara tekabül etti. Bir pazar eksik olsaydı biz 600 milyon dolar ihracat artışını sizlere müjdeliyor olacaktık” değerlendirmesinde bulundu.



“Altın ihracatında yüzde 66'lık bir gerilememiz söz konusu”

Altın ihracatına dair verileri de paylaşan Bakan Bolat, “Altın ihracatında yüzde 66'lık bir gerilememiz söz konusu. Altın ve enerjiyi çıkardığımızda ihracatımızdaki artış eylül ayında yüzde 3,3 yani 20,8 milyar dolara ulaşmış oldu. Son 14 ayın içinde biz 9 ay, aylık ihracat rekorları kırdık. İthalatımızda eylül ayında azalma trendini görmekten memnuniyet duyuyoruz. İthalatımızda eylül ayında yüzde 1,4'lük bir azalış söz konusu oldu” şeklinde konuştu.

Çeyreklik trendin önemine de değinen Bolat, 2023 yılının üçüncü çeyreği ile 2024 yılının üçüncü çeyreğinin performanslarına bakıldığında 2024 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,4'lük artış olduğunu ve bunun 3 milyar dolar ihracat artışına tekabül ettiğini sözlerine ekledi.



“Çeyreklik bazda dış ticaret açığımızda yüzde 34'lük bir azalış söz konusu”

Son 14 ayın performans değerlendirildiğinde dış ticaret açığının 14 ayın 11'inde azaldığını vurgulayan Bakan Bolat, “Çeyreklik bazda dış ticaret açığımız bu yıl üçüncü çeyrek olan temmuz, ağustos, eylül toplamında 17,4 milyar dolara düşmüştü, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 26,3 milyar dolardı. Demek ki yüzde 34'lük bir azalış söz konusu. Üçüncü çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl yüzde 70.8 iken, bu yıl yüzde 79.2'ye yükselmiştir. Bu üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 80'Lik bir ihracatın ithalatı karşılama oranını ihracatçılarımızın sayesinde başarmış durumdayız. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81,1 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 81,5 idi" dedi.



“İhracatımız ilk 9 ayda 193 milyar dolar olmuştur”

Bakan Bolat, 9 aylık ihracatın 2023 yılının ilk 9 ayı ile mukayese edildiğinde mal ihracatında yüzde 3,2'lik artışın devam ettiğini vurguladı. İthalata bakıldığında ise yüzde 8'lik bir azalış söz konusu olduğunu kaydeden Bakan Bolat, “Bu yılın ilk 9 ayında 253 milyar dolara gerilemiş durumda. İthalatımızda net 21,6 milyar dolar azalış var. İhracatta net 5,9 milyar dolar artışımız var. Türkiye ilk 9 ayda 253 milyar dolar ithalat yaparken, ihracatımız da ilk 9 ayda 193 milyar dolar olmuştur. Bunun İlk 9 ayda 60 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş bulunuyoruz. Dış ticaret açığımızdaki 9 ayda 31,5 azalma var, 87,7milyar dolardan 60,1 milyar dolara gerilemişiz. Bunun anlamı 27,6 milyar dolarlık dış ticaret açığını azalması işte ekonomi programımızın en önemli başarılarından biri bu olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı yılın 9 ayında yüzde 76,3'e yükselmiştir. 8,2 puanlık iyileşme söz konusu” ifadelerini kullandı.