Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın daveti üzerine geldiği İtalya'da temaslarını sürdürüyor. Bolat, Villa San Giovanni şehrinde Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile görüştü. Bakan Bolat, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, zirvede de belirttiğimiz üzere Dünya Ticaret Örgütü’nün reform süreci noktasındaki beklentilerimizi dile getirdik. Türkiye olarak, küresel düzeyde ticaret sisteminin adil bir şekilde güçlendirilmesine önem veriyoruz. Adil rekabete ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sisteminin küresel ticaret ve tedarik zinciri için önemli olduğuna, sistemin uluslararası ticarette karşı karşıya olduğumuz sorunların aşılmasında kilit rol oynadığına ve uluslararası iş birliklerini güçlendireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

