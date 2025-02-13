Bakan Bolat, bu gelişmenin uluslararası kredibilitenin artmasına, finansal istikrara, dış borç ihtiyacının azalmasına ve enflasyonla mücadeleye katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik uyguladığı desteklerin ve ithalatı azaltmaya yönelik alınan tedbirlerin büyük etkisi olduğunu belirtti. “Bu iyileşme, parasal sıkılaşma ve aşırı talebi baskılamanın yanı sıra, Ticaret Bakanlığı olarak aldığımız tedbirlerin etkisiyle gerçekleşmiştir” diye konuştu.

İhracat ve Dış Ticaret Açığındaki Gelişmeler

Ticaret Bakanı Bolat, 2024’te Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 2,4 artarak 262 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 5 azalarak 344 milyar dolara geriledi. Bu gelişmelerle birlikte dış ticaret açığı yüzde 22,7 azalarak 82,2 milyar dolara düştü. Bakan, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 76,1'e yükseldiğini vurguladı.

Hizmet İhracatındaki Artış

Bakan Bolat, mal ihracatındaki başarıya hizmet ihracatındaki artışın da eşlik ettiğini belirtti. 2024 yılında hizmet ihracatının yüzde 8,1 artarak 115,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Seyahat gelirleri ise 56,3 milyar dolara, taşımacılık gelirleri ise 39,9 milyar dolara yükseldi.

Cari Açığın Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Oranı Yüzde 1'in Altına Düştü

Cari işlemler açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı da önemli bir düşüş gösterdi. 2024 yılında bu oran yüzde 1’in altına geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabının ise 2024 yılında 52,7 milyar dolar fazla verdiği belirtildi.

Bakan Bolat, “Cari işlemler açığındaki düşüş, makroekonomik istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesi sürecini desteklemekte ve ekonomik büyümenin daha dengeli gelişmesini sağlamaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ekonomimizin büyüme hedeflerine katkı sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz” dedi.

2024 yılı itibariyle Türkiye, tarihi bir başarıya imza atarak cari işlemler açığını büyük oranda azaltmış, ihracatını artırarak dış ticaret açığını düşürmeyi başarmıştır. Bu başarı, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine katkı sağlamış ve küresel ekonomik zorluklara rağmen finansal istikrarı güçlendirmiştir.