Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin Suriye politikasında yıllardır kararlı bir duruş sergilediğini hatırlatarak, “8 Aralık devriminden sonra kurulan yeni Suriye hükümetinin milli birliği sağlama, ekonomik ve siyasi istikrarı tesis etme yolundaki çabalarını destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ve AB nezdinde yürüttüğü ısrarlı diplomatik girişimler sonucu, yaptırımların kaldırılması olumlu bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

Yaptırımların kalkmasıyla birlikte Suriye’nin dünya ile yeniden bütünleşme sürecine gireceğini belirten Bolat, bu kararın Suriye’de istikrarın tesisi, yeniden imar süreci ve ekonomik canlanma açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. “Bundan böyle Suriye diasporasının, uluslararası kuruluşların ve ülkelerin Suriye’ye yönelik mali ve ticari işlemleri daha kolay gerçekleşebilecek. Bu da Suriye'nin geleceği açısından bir dönüm noktasıdır” dedi.

“Filistin’de Kanın Durması İçin Umutlar Yeşeriyor”

İsrail-Filistin meselesine de değinen Ticaret Bakanı Bolat, son dönemde Avrupa’da yaşanan gelişmelerin Filistin’de yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesi adına geç de olsa umut verici olduğunu ifade etti. “İngiltere’nin İsrail ile serbest ticaret görüşmelerini askıya alması ve AB'nin Hollanda'nın önerisiyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nı gözden geçirme kararı önemli adımlardır” dedi.

Bolat, Türkiye’nin 10 Nisan 2024’te İsrail'e yönelik ihracat kısıtlaması ve 2 Mayıs 2024’te ihracat ve ithalatı tamamen durdurma kararının etkilerinin ancak bir yıl sonra Avrupa ülkelerinde karşılık bulduğunu belirtti. “Türkiye bu konuda öncü olmuştur. Eğer bu adımlar zamanında atılsaydı, Gazze'de yaşanan vahşetin boyutları bu kadar ağır olmayabilirdi” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik saldırılarına karşı 22 Avrupa ülkesinden gelen kınama ve yardım çağrılarının önemine dikkat çeken Bolat, uluslararası toplumun birleşerek Netanyahu hükümetine karşı siyasi, ekonomik ve askeri baskı kurması gerektiğini söyledi. “Gazze’de yaşananlar açık bir insanlık suçudur ve 2025 dünyasında bu vahşet sahneleri tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir” diyerek sözlerini tamamladı.